Parce qu'il faut bien patienter avant l'ultime saison de Game of Thrones, le mieux à faire est de tout revoir. Et ça, c'est justement ce qu'à fait le média Digital Spy. Là-bas, on a revu chaque épisode de la série pour mieux les classer ensuite. 66 épisodes, 66 positions et une seule et unique première place. Alors, quel est le meilleur épisode ?

4. Battle of the Bastards ( saison 6, episode 9)

Cet épisode-là, personne ne l'oubliera. Jon et Sansa se sont enfin retrouvés et c'est dans cet épisode que Snow affronte Bolton, l'homme qui, on le rappelle, a violé et maltraité sa soeur adoptive. La bataille était épique mais la scène qui a marqué tout le monde restera probablement la mort de Bolton - mangé par ses chiens.

3. Hardhome ( saison 5, épisode 8)

Dans cet épisode, Jon et cie se retrouvent face aux White Walkers pour la toute première fois. Et comme l'explique si bien Digital Spy, "les 15 dernières minutes de l'épisode sont incroyables" - de quoi lui donner la troisième place.

2. Baelor (saison1, episode 9)

Dans cette épisode, il nous a fallu dire au revoir à Ned Stark. Cet épisode aura marqué le premier véritable twist de Game of Thrones - de quoi s'imposer dans la mémoire des fans.

1. The Rain of Castamere ( saison 3, episode 9)

Jamais un épisode n'avait causé de telles réactions chez les fans de la saga -certains allant jusqu'à filmer leurs amis en plein visionnage. Mais ça, on le fait tous, non ?

Evidemment, ce classement n'est pas à prendre au pied de la lettre ! On a tous nos épsidoes favoris de Game of Thrones et surtout, on a tous déjà eu le temps d'élaborer notre propre classement. En ce qui concerne le plus mauvais épisode de la série (ou alors, le plus difficile à regarder), le média est sans appel : Unbowed, Unbend, Unbroken (episode 6, saison 5) est celui qui écope de la dernière place. Pour des raisons évidentes, on ne le reverra jamais.