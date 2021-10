Game of Thrones : Découvrez le premier trailer du préquel House of The Dragon (VIDEO)

C'est probablement l'un des programmes les plus attendus de l'année ! Trois ans après l'arrêt très médiatisé de Game of Thrones, la chaîne HBO avait lancé il y a quelques mois la production du préquel de sa série mythique intitulé House of The Dragon. Alors que ce nouveau projet devrait débarquer sur nos écrans en 2022, la bande-annonce officielle vient d'être dévoilée. Et ça annonce du lourd. Actuellement filmé en Angleterre, le programme se déroulera 200 ans avant la rébellion de Robert Baratheon et la chute du Trône de Fer. Une intrigue qui devrait donc se concentrer sur la famille régnante de l'époque à savoir les Targaryen. Vous l'aurez compris, il s'agira donc des ancêtres de Daenerys, personnage phare de Game of Thrones. On devrait ainsi pouvoir découvrir les secrets qui se cachent derrière leur histoire mais surtout la manière dont ils se sont imposés dans les fameux sept Royaumes.

"Les rêves ne nous ont pas faits rois. Ce sont les dragons !" peut-on lire dans cette bande-annonce de quelques secondes qui nous montrent plusieurs scènes énigmatiques avec certains des personnages principaux interprétés par Matt Smith, Olivia Cooke ou encore Emma D'Arcy. Directement inspiré des livres de George R.R. Martin, ce nouveau programme sera réalisé par Miguel Sapochnik, déjà à l'origine de la série-mère. Si très peu d'informations ont été révélées à propos de House of The Dragon, on sait déjà qu'une diffusion est à prévoir pour l'année prochaine. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir découvrir ce nouveau programme.