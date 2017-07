On y est ! Ou alors, on y presque. Game of Thrones s'apprête à faire son grand retour sur nos écrans et dire qu'on est impatient serait un euphémisme. Clairement, on attend ça depuis tellement longtemps qu'il y a de fortes chances pour que l'on abandonne toute forme de vie sociale. Mais pour ça, mieux vaut savoir où suivre la série. On imagine qu'après sept ans, vous êtes rodés mais -sait-on jamais- une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal.

Evidemment, quand on n'a pas HBO, on se retrouve un peu démuni. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous caler devant les aventures de Jon Snow grâce à OCS. Comme c'est déjà le cas pour The Walking Dead, la chaîne propose les nouveaux épisodes sur OSC direct et OSC Go (notez que l'abonnement à OSC coûte 9,99 euros mais que la chaîne est comprise chez certains opérateurs). Si vous n'êtes pas du genre à sacrifier votre sommeil pour suivre une série (il faudra être debout à 3 heures du matin pour suivre l'épisode en direct), vous aurez droit au replay. Traduction, vous n'avez aucune excuse pour ne pas suivre le Season Premiere !