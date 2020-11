Game of Thrones : combien a coûté la production de la série culte ?

Game of Thrones est-elle la série de la décennie ? Probablement. Le monument télévisuel signé HBO a battu des records d'audiences pendant des années avant de tirer sa révérence l'an passé. Mais, une question demeure : combien la production a t-elle coûté au total ?

Si l'on base uniquement sur la production de la série (sans compter le salaire des acteurs, donc), HBO a souhaité se la jouer "soft" entre les saisons 1 et 5 de la série. Mais attention, nous parlons ici de la production d'une seule partie estimée à 50 (voire 60 millions) de dollars - environ 5 ou 6 millions par épisode. Et,ce n'est pas tout ! Si HBO n'a pas voulu augmenter ses budget tout de suite, certains épisodes (tels que Blackwater, dans la saison 2) ont necessité plus d'argent. En cause, la bataille épique qu'il a fallu reproduire. Pour cet épisode, la production a déboursé près de 8 millions de dollars - à vos souhaits.

Il faudra attendra la sixième saison pour voir la jauge augmenter : on estime le coût d'un épisode à 10 millions de dollars... en ce qui concerne la saison globale, on compte 100 millions. Arrivée à la saison 8, la production a déboursé 15 millions de dollars par épisode... on vous laisse faire le calcul. Côté salaire, Kit Harington, Emilia Clarke et Lena Headey gagnaient au final plus de 500 000 dollars par épisode alors que Maisie Williams ou encore Sophie Turner gagnaient 175 000 dollars.

Mythique, Game of Thrones a su mettre les moyens nécéssaires... un pari audacieux lorsque l'on voit tout ce que le show a généré depuis sa sortie.