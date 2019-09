Game of Thrones : Cette fin alternative où Tyrion sauve Daenerys

Lorsqu'il s'agit de Game of Thrones, c'est quasiment de manière quotidienne qu'une nouvelle théorie saugrenue pointe le bout de son nez du côté des fans de la série. Et alors qu'ils sont des millions à n'avoir pas fait leur deuil de la fin du programme, certains ont décidé de prendre les devant en imaginant carrément des fins alternatives à celle écrite, tournée et diffusée il y a quelques mois. La preuve, sur Reddit, un internaute n'a pas hésité à refaire le scénario en imaginant que Tyrion avait sauvé Daenerys du meurtre de Jon Snow.

Si ce dernier ne change pas le fait que la mère des Dragons brûle King's Landing, il émet l'hypothèse que Tyrion, malgré son choc, ne lui en tient pas rigueur et continue de la soutenir. Il demeure son bras droit et peut aisément reprendre l'héritage des Lannister puisqu'il est le seul survivant de leur dynastie. Toujours d'après les dires du fan, Jon épouse Daenerys et, malgré sa peur, tient sa promesse de lui obéir. Autre point important, les choses se seraient mal terminées pour Arya, Sansa et Bran qui représentaient tous les trois une menace pour cette dernière. Une fin qu'on ne peut pas vraiment qualifier de meilleure que celle présentée par la chaîne HBO il y a quelques mois. Alors, en attendant de trouver quelque chose qui nous convienne vraiment, on va continuer à jeter un coup d’œil sur les fameuses théories de Reddit...