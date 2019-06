Game of Thrones : Bonne nouvelle, le tournage du prequel a débuté !

On ne va pas se mentir, beaucoup ont été déçus par la fin de la série mythique - même les acteurs comme Lean Headey ont fait part de leur déception. Il faut dire qu'après toutes ces années, on attendait un final plus surprenant, plus spectaculaire et peut-être même plus... violent. Mais, la fin est ce qu'elle est il faut bien avouer qu'une page se tourne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une toute nouvelle histoire s'apprête à commencer : tenez-vous bien, le tournage du prequel de Game of Thrones a commencé ! C'est EW qui annoncé la bonne nouvelle : le show qui pourrait bien être intitulé The Long Night est en voie d'arriver sur nos écrans.

Le prequel de GoT arrive !

Que les fans de la première heure se rassurent : pour l'heure, la production aurait choisi de s'installer en Irlande, là où GoT avait été déjà été tournée. Personne ne sera dépaysé, donc ! Avec une équipe composé de Jane Goldman, George R.R Martin et S.J Clarckson, on peut s'attendre à une série aussi puissante que sa grande soeur. Côté casting, on attend Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson ou encore Josh Whitehouse.

Patience, nous n'avons encore aucune date de diffusion !