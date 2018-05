Game of Thrones saison 8 : Un algorithme capable de prévoir les morts à venir 

Attention, inspirez un grand coup. Alors que la saison 8 de Game of Thrones est en tournage, alors que l'on ne sait presque rien de la suite, une intelligence artificielle aurait été capable de prédire les morts à venir. Evidemment, on sait que de nombreuses morts sont a prévoir - il ne pourrait d'ailleurs pas en être autrement. Une série comme Game of Thrones ne peut décemment pas se terminer sans un ultime bain de sang, sans une bataille impressionnante. Tenez-vous bien, le fameux algorithme aurait donc listé les personnages qui ont le plus de chance de disparître et... personne n'est prêt.

En tête de cette fameuse liste, il y a Daenerys. La mère des dragons aurait donc 80% de chance de mourir dans le finaL. Après elle, c'est Jaime Lannister qui pourrait bien succomber avec 73%. On retrouve ensuite Bran et Cersei qui, respectivement, cumulent 66 et 60%. En ce qui concerne Jon Snow, on est à 59%. Enfin, les soeurs Stark auraient 50% (Sansa) et 49% (Arya) d'y passer. Evidemment, rien n'est sûr. Tout repose sur des calculs, des statistiques et des hypothèses. Pour savoir qui va mourir dans la prochaine saison, il n'y a pas de miracle : il faut attendre que la saison soit diffusée sur HB0.