Game of Thrones a bien failli ne jamais voir le jour !

Et si Game of Thrones, série la plus récompensées et plus reconnue de sa génération n'avait jamais vu le jour ? C'est en tout cas ce qui a bien failli arriver - si l'on se base sur un vieux post publié en 2015 par George R.R. Martin en personne. Avant d'adapter le show avec le casting cinq étoiles que l'on connait aujourd'hui, le créateur de tout cet univers imaginait surtout une série animée.

Une série animée pour GoT ?

"En fait, avant HBO, j'ai refusé une offre proposée par un grand animateur. Ce qui est étrange, c'est que j'aurais peut-être accepté cette offre.. j'étais sur le point de dire oui... jusqu'à ce qu'un cadre que je devais rencontrer ne se présente pas au déjeuner que nous avions prévu pour discuter de leur approche. J'ai eu des excuses, plus tard... mais l'attendre débout m'a fait changer d'avis et m'a poussé à dire non", a ainsi expliqué l'écrivain à une fan. Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses ! Game of Thrones deviendra finalement l'un des shows les plus acclamés de sa génération.