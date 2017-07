Game of Thrones : 2 théories sur la saison 7 qui font réfléchir 

Lorsqu'il s'agit de Game of Thrones, mieux vaut ne pas compter les théories. Parce que l'univers de George R.R. Martin fascine, les lecteurs et téléspectateurs passent leur vie à analyser le moindre fait ou geste des personnages, histoire de savoir où l'auteur souhaite les emmener - rappelons qu'il ne reste que de saisons (à peine) avant la fin. Alors évidemment, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre.

Pour rappel, Gendry a été vu pour la dernière fois dans la saison 3 : Ser Daavos l'a mis en sécurité afin d'éviter qu'il se fasse tuer (à cause de Melisandre). Depuis que l'acteur qui incarne le personnage a été vu sur le tournage à Belfast, nombreux sont ceux qui parient sur son retour au cours de la saison. Oui mais, pourquoi ? Sur Reddit, un internaute à son idée : Puisque que Gendry était un forgeron dans King's Landing, il l'imagine apprendre à faire des épées.

Parce qu'il n'y a pas que les trailers, les livres ou même les interviews, les internautes ont aussi étudié une vidéo filmée dans les coulisses de la série. On y voit Michelle Clapton (la créatrice des costumes de GoT) mais aussi quelques scènes de la saison 7. En prêtant un peu attention aux détails, certains ont remarqué Arya Stark (à cheval) avec son épée Needle. Jusque là, rien d'anormal. Or, dans une autre scène, on retrouve Sansa à Winterfell. Sauf que derrière Sophie Turner, un aperçoit un membre de l'équipe qui tient la fameuse épée. Cela voudrait-il dire qu'Arya est rentrée chez elle ?

Pour avoir des réponses, il faudra (comme toujours) faire preuve de patience.