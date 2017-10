Gagnez votre séjour à Paris pour voir Harry Styles en concert avec Virgin Radio

Toute la semaine Virgin Radio vous fait gagner un superbe cadeau à l'antenne ! Vous êtes fans de Harry Styles mais vous n'avez pas réussi à chopper vos places pour son concert du 25 octobre à l'Olympia et vous n'habitez pas en région parisienne ? Très bonne nouvelle puisque jusqu'à dimanche (23h59) on vous fait gagner votre séjour à Paris ( billets de train depuis la gare la plus proche de chez vous + une nuit dans un hôtel de première catégorie valables pour deux personnes) et vos places pour assister au concert d'Harry Styles le 25 octobre à l'Olympia. Pour participer c'est très simple !

Dès que vous entendez le signal à l'antenne de Virgin Radio, vous pouvez nous contacter par SMS au 71213 code VIRGIN Radio ( 2 x65cts + coût d'un SMS) dans les dix minutes qui suivent. Un auditeur sera tiré au sort et gagnera le séjour pour assister au concert d'Harry Styles à l'Olympia (Paris) le 25 octobre. N'oubliez pas de consulter le règlement ! C'est la première fois qu'Harry Styles sera en concert dans la capitale française c'est donc un événement à ne manquer sous aucun prétexte. D'autant plus que le show est sold out depuis l'ouverture de la billetterie. Pour écouter Sign of the Times, Two Ghosts et Sweet Creature en live vous savez ce qu'il vous reste à faire !