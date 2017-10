Gagnez votre séjour à la Barbade avec Virgin Radio !

Envie de soleil ? Virgin Radio, Air France et l’Office du Tourisme de la Barbade vous font voyager vers une destination de folie ! Direction la Barbade, pendant une semaine, séjournez à l’hôtel Hotel Accra , un complexe les pieds dans l’eau pour profiter d’un cadre paradisiaque ! A vous le soleil, à vous le kiff, les cocktails au bord de la piscine pendant que nous on sera dans le métro, au travail.

Du 16 au 22 octobre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour pour deux à la Barbade avec Virgin Radio, Air France et l’Office du Tourisme de la Barbade ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous !