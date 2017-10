Gagnez votre machine à café Illy avec Virgin Radio !

Dimanche 1er octobre, c’est la journée mondiale du café, et en France on peut dire facile que nous sommes de bons consommateurs ! A cette occasion, VirginRadio.Fr vous fait gagner une superbe machine à café Illy X7.1 ainsi que des boîtes de café moulu Illy, toujours la même marque ! La machine aux lignes rétro rappelant le geste du barista vous attend pour réaliser un espresso à l’italienne dans les règles de l’art !

Du 30 septembre au 1er octobre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre machine à café Illy X7.1 et des boîtes de café moulu Illy ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et bonne dégustation !