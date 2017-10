Gagnez votre FIFA 18 avec Virgin Radio !

Prêt pour une partie ? Cette semaine sort FIFA 18 ! Virgin Radio vous le fait gagner ! Doté de la technologie Frostbite, FIFA 18 propose une expérience de jeu à la frontière du virtuel et du réel, donnant vie aux héros, aux équipes et à l’atmosphère du football. Plus concrètement, à vous les parties contre vos potes toute la nuit, ne cassez pas la manette quand vous perdez. Le mode en ligne vous attend également, ça fait toujours plaisir de se faire battre par un chinois qui n’a jamais mis les pieds sur un terrain de foot bref, FIFA, c’est la vie ! En plus c’est Ronaldo sur la jaquette donc c’est plutôt sympa.

Du 25 septembre au 1er octobre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre FIFA 18 ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous !