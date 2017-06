Gagnez votre appareil photo hybride Canon EOS M6 avec Virgin Radio !

C’est Noël avant l’heure sur VirginRadio.Fr ! Pendant 15 jours, Virgin Radio et Canon vous offrent le tout dernier appareil photo hybride : l’EOS M6 ! Un appareil photo suffisamment compact pour vous accompagner partout, avec un objectif puissant adapté à toutes les situations. Une qualité d’un reflex dans un boîtier compact, une mise au point rapide et fluide pour ne manquer aucun instant, il est aussi bon en photo qu’en vidéo, des connectivités Wi-Fi, NFC et Bluetooth, l’EOS M6 fait partie d’un système polyvalent d’appareils photo, d’objectifs et d’accessoires ! Comment tenter de remporter ce magnifique EOS M6 ? Facile, sur notre page Facebook Virgin Radio Officiel ou ci-dessous, il vous faut poster une photo de votre plus beau concert, de voter pour la plus belle photo puis donc de croiser les doigts ! Pour résumer, un appareil sera gagné pour la plus belle photo, et un autre sera gagné pour l’un des votants, c’est parti :

Du 12 au 25 juin, jouez sur notre page Facebook Virgin Radio Officiel et tentez de gagner votre appareil photo hybride de chez Canon, l’EOS M6 ! Bonne chance à tous et surtout, Êtes-vous prêt à vivre vos histoires avec l’EOS M6 ?