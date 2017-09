Gagnez vos places pour le showcases de Huko et Diva Faune à Anglet le 28/09

Ils vous avaient manqué ? Eh bien, à nous aussi ! Les showcases Virgin Radio sont de retour et le début des festivités commencent le 28 septembre prochain. Auditeurs de la région Sud-Aquitaine, on a une bonne nouvelle pour vous. C'est à Anglet au Café Vent d'Ouest qu'on vous donne rendez-vous le 28/09 pour un showcase de Huko et Diva Faune. Huko est un trio de producteur originaire de Pau, Montpellier et Bordeaux, ils nous ont fait danser tout l'été avec Blind feat Cozy, un concentré de french touch et de house ! Le duo Diva Faune vous régalera quant à lui avec de jolies ritournelles pop et folk à l'image de leur mignonne Shine On My Way !

Pour gagner vos places pour assister au showcase de Huko et Diva Faune au Vent d'Ouest à Anglet le jeudi 28 septembre c'est super simple. Ecoutez la playlist d'Hugo, de 14h à 18h du lundi au vendredi, sur le 97.7 (la fréquence de Virgin Radio à Bayonne). L’animateur vous fera gagner vos places, mais vous pouvez aussi tenter vos chances sur la page Facebook de Virgin Radio Sud-Aquitaine. Bonne chance à tous !