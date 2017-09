Gagnez vos places pour le showcases de FDVM et Diva Faune à Cesson-Sévigné le 09/10

Bonne nouvelle pour les auditeurs de Virgin Radio qui nous écoute sur le 102.0 à Rennes et sa région. On vous donne rendez-vous le 9 octobre prochain pour un showcase privé réunissant FDVM et Diva Faune. Une double affiche qui s'installera sur la scène du Whitefields Café à Cesson-Sévigné. FDVM, aka Florent Denecker et Victorien Mulliez, a tapé dans l'oreille de Virgin Radio avec le titre Make It Right, une jolie pépite deep house que vous avez pu découvrir en Virgin Friday. La paire est d'ailleurs fréquemment à l'antenne de Virgin Radio pour des mixs diffusés le samedi à l'occasion de DJ Save My Night. Avec Diva Faune, duo composé de Yogan Le Fouler-Barthel et Jérémy Bénichou, c'est la pop folk qui sera à l'honneur !

Pour gagner vos places pour assister au showcase de FDVM et Diva Faune au Café Whitefields à Cesson-Sévigné (dans la banlieue de Rennes) le lundi 9 octobre c'est très simple. Ecoutez la playlist d'Alex, de 14h à 18h du lundi au vendredi, sur le 102.0 ( la fréquence de Virgin Radio sur Rennes et sa région). L'animateur vous fera gagner vos places mais vous pouvez aussi tenter votre chance directement sur la page Facebook de Virgin Radio Rennes. Bonne chance à tous !