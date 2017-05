Gagnez vos places pour le Showcase de Greg June, Ours et Aslove le 27 juin à Brest

Amis Brestois bonne nouvelle pour vous, mardi 27 juin Virgin Radio organise rien que pour vous un showcase privé dans l'enceinte du Vauban ! L'occasion de voir sur scène un trio hétéroclite : Greg June, Ours et Aslove. Le premier vous rafraichira avec sa pop folk dynamique tandis que le second poursuit son sillon élégant dans le monde de la chanson française et avec Aslove, changement radical d'ambiance puisque le jeune homme est DJ et s'est fait connaitre avec un remix ultra efficace de Put Your Record On ! On vous laisse découvrir l'univers musical de ces trois artistes ci-dessous avant de tout vous dire sur la marche à suivre pour remporter vos places...

Pour gagner vos places pour assister au showcase privé Virgin Radio de Greg June, Ours et Aslove au Vauban à Brest, c'est super simple. Ecoutez la playlist d'Adrien, entre 16h et 20h, du lundi au vendredi sur le 96.5 ( fréquence de Virgin Radio sur Brest et sa région). L'animateur vous fera gagner toutes les places à l'antenne mais pensez à surveiller également la page Facebook de Virgin Radio Bretagne !