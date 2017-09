Gagnez vos places pour le showcase de FDVM et Diva Faune à Lyon le 04/10

Auditeurs de la région de Lyon, on vous gâte à partir du 4 octobre avec le premier showcase privé Virgin Radio de la saison. C'est à la Marquise qu'on vous donne rendez-vous pour un showcase réunissant une double affiche : FDVM et Diva Faune. Le duo Florent Denecker et Victorien Mulliez a tapé dans l'oreille de Virgin Radio avec le titre Make It Right, une jolie pépite deep house que vous avez pu découvrir en Virgin Friday. La paire est d'ailleurs fréquemment à l'antenne de Virgin Radio pour des mixs diffusés le samedi à l'occasion de DJ Save My Night. Avec Diva Faune, duo composé de Yogan Le Fouler-Barthel et Jérémy Bénichou, c'est la pop folk qui sera à l'honneur !

Pour gagner vos places pour assister au showcase de FDVM et Diva Faune à la Marquise à Lyon le mercredi 4 octobre c'est très simple. Ecoutez la playlist de Corentin, de 14h à 18h du lundi au vendredi, sur le 103.3 ( la fréquence de Virgin Radio à Lyon). L'animateur vous fera gagner vos places mais vous pouvez aussi tenter votre chance directement sur la page Facebook de Virgin Radio Rhône. Bonne chance à tous !