Gagnez vos places pour le showcase d'Aslove et Ours à Lille le 2 octobre

Qui dit rentrée, dit forcément le grand retour des showcases Virgin Radio ! Vous étiez nombreux à nous réclamer le retour de ces concert privilégiés avec vos artistes favoris, les festivités reprennent de plus belle ! Et ça commence dès le 28 septembre avec un showcase de Huko et Diva Faune à Anglet. On a désormais une bonne nouvelle pour tous les auditeurs de la région Nord Picardie ! Virgin Radio vous donne rendez-vous le 2 octobre pour assister à un showcase d'Aslove et Ours. Difficile de se lasser du tube "Put Your Records On" du DJ Aslove en duo avec la chanteuse Mia Wray qui a fait nos beaux jours cet été ! Pareil dans une autre ambiance avec Ours et son addictif "Jamais su danser", qui s'aventure en terrains pop et folk en suivant une douce mélodie.

Pour gagner vos places pour assister au showcase d'Aslove et Ours à l'Eldorado à Lille le lundi 2 octobre, c'est hyper simple. Ecoutez la playlist de Pierre, de 14h à 18h du lundi au vendredi, sur le 92.0 (la fréquence de Virgin Radio à Lille). L’animateur vous fera gagner vos places, mais vous pouvez aussi tenter votre chance sur la page Facebook de Virgin Radio Nord Picardie. Bonne chance à tous !