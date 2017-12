Gagnez vos places pour le showcase d'Amir et Boris Way à Nantes le 12/12

Bonne nouvelle pour les auditeurs de Virgin Radio qui nous écoute sur le 94.7 à Nantes et sa région. On vous donne rendez-vous le mardi 12 décembre pour un showcase privé, en partenariat avec Bonobo, réunissant Amir et Boris Way. Une double affiche qui s'installera au Nid (le bar niché tout en haut de la Tour de Bretagne à Nantes). A cette occasion, l'antenne locale nantaise prendra ses quartiers dans la toute nouvelle boutique Bonobo (10 rue Crébillon Nantes Centre ) pour une émission diffusée en direct et en public de 14h00 à 18h00.

Pour gagner vos places pour assister au showcase d'Amir et Boris Way au Nid à Nantes le mardi 12 décembre, c’est très simple. Ecoutez la playlist de Gael, de 14h à 18h du lundi au vendredi, sur le 94.7 ( fréquence de Virgin Radio sur Nantes et sa région). L'animateur vous fera gagner vos places, et vous pourrez aussi tenter votre chance directement sur la page Facebook de Virgin Radio Pays de la Loire. Bonne chance à tous !