Brigitte : Gagnez vos places pour le concert du 15 novembre au Bus Palladium avec Virgin Radio

C’est la bonne nouvelle du jour, Brigitte débarque en concert à Paris au Bus Palladium le 15 novembre ! Le duo de retour depuis début décembre avec un nouveau morceau, Palladium, tiens tiens tiens comme de par hasard ! Vous êtes fans de Brigitte ? Alors VirginRadio.Fr, sympa comme jamais, a décidé de vous faire gagner vos places pour assister au concert à Paris ! Vous pourrez chanter, danser, vous régaler avec Aurélie Saada et Sylvie Hoarau. Le duo fête en plus les 10 ans de carrière, alors on fêtera cet anniversaire ensemble ainsi que l’arrivée du nouvel album qui sort le 17 novembre !

Du 9 au 12 novembre, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez vos places pour le concert de Brigitte le 15 novembre au Bus Palladium à Paris ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous.