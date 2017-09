Gagnez dès vendredi 22 septembre votre iPhone X ou iPhone 8 !

C’est Noël avant l’heure sur Virgin Radio ! Dès vendredi 22 septembre, demain quoi, à minuit 01 et pas une seconde avant, Virgin Radio vous fait gagner votre iPhone X 64 go ou iPhone 8 64 go ! Comment faire ? C’est facile, envoyez vite le code IPHONE par SMS au 71213 (2 x 0.65€ + coût d’un sms) et repartez avec les derniers nés d’Apple ! Pour fêter ses 10 ans, l’iPhone X débarque dans nos vies, à un coût plus ou moins sympa, 1000€. Mais comme on est sympa chez Virgin Radio, nous on vous le fait gagner ! Foncez découvrir ce petit bijou de technologie !

Du vendredi 22 au jeudi 28 septembre, écoutez Virgin Radio toute la journée et repartez à tout moment avec les derniers nés d’Apple, l’iPhone X 64 go et l’iPhone 8 64 go ! Envoyez IPHONE au 71213 (2x0.65€ + coût d’un SMS), bonne chance à tous !