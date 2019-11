Gagnez de l'argent grâce aux trottinettes, c'est possible !

Avis à tous les amateurs de trottinettes électriques ! Grâce à Pony (une toute nouvelle marque), vous aurez -en plus- possibilité de gagner de l'argent. Selon le Parisien, en achetant la trottinette, vous gagnez la moitié de la course quand elle est utilisée par d’autres. Ingénieux, non ?

Bonne nouvelle !

Comment ça marche ? On vous explique : vous payez 720 euros de droits d’entrée . De ce fait, la trottinette vous appartient et vous pouvez la revendre quand vous voulez. Quand elle est louée par quelqu’un, vous gagnez 50% des gains. Pour une course normale, un utilisateur paye un euro pour le déverrouillage, puis 19 centimes la minute. Petit bonus, l'entreprise prend en charge la maintenance et la recharge. Une garantie de six mois est prévue contre tout acte de vandalisme. "Avec ce système, on souhaite instaurer une nouvelle relation entre les usagers et ces véhicules", explique Paul-Adrien Cormerais. "On crée une infrastructure vraiment partagée".

Alors, envie d'investir ?