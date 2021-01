Gaëtan Roussel sera de retour avec un nouvel album en mars prochain

Deux ans après son album solo Trafic, trois ans après Accidentally Yours, aux côtés de Rachida Brakni et quatre ans après Anomalie, avec le groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel faisait son grand retour avec le titre Tu ne savais pas, sorti en novembre dernier. L'occasion pour le chanteur de venir se confier au micro du Lab de Virgin Radio (voir ci-dessous) durant lequel il commençait déjà à aborder le sujet de son prochain album. Et justement, il semblerait que ce nouveau projet, intitulé Est-ce que tu sais ? soit officiellement prévu pour le 19 mars prochain. Déjà annoncé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, l'opus devrait marquer un véritable retour aux sources pour l'artiste. "Pour ce nouvel album, je me suis concentré sur ma guitare et moi" précisait-il d'ailleurs au micro de Paul, notre animateur, il y a quelques mois. Un disque qui se voudra donc très "brut" et qui mettra également en lumière des duos avec Alain Souchon et Camélia Jordana. Rien que ça. En attendant, on vous invite à revivre la venue de Gaëtan Roussel dans les studios de Virgin Radio il y a quelques mois.