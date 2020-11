Gaëtan Roussel est de retour avec le clip de Tu ne savais pas (VIDEO)

Deux ans après son album solo Trafic, trois ans après Accidentally Yours, aux côtés de Rachida Brakni et quatre ans après Anomalie pour le groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel est de retour avec le titre Tu ne savais pas. Balancé sur YouTube le 13 novembre dernier, le clip de l'auteur-compositeur et interprète cumule déjà plus de 50 000 vues sur la plateforme de vidéos à la demande. Un retour en force pour celui dont le quatrième opus devrait débarquer au début de l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est avec un titre puissant que l'artiste a décidé de questionner nos "certitudes individuelles". Côté clip, la mise en images est signée Thomas Lepage. On découvre un projet sobre dans lequel le visage du chanteur apparaît inlassablement mais avec, comme seules fantaisies, des projections de papillons, de peinture et de maquillage.

"J’ai choisi Tu ne savais pas parce qu’elle me rappelle musicalement mon ADN, parce que j’ai l’impression que cette chanson était en moi depuis longtemps, parce qu’elle parle de ce que je ressens, parce qu’elle parle de moi et que je me dis qu’elle parle de nous. Je fais de la musique depuis plus de trente ans. Les temps sont durs, douloureux. Dans notre secteur, l’ensemble de la chaîne humaine est touchée, à l’arrêt. Je pense à tous mes camarades qui tournent en rond dans leur salon plutôt que dans toutes les salles de France et d’ailleurs. Courage courage ! Les beaux jours reviendront." écrit Gaëtan Roussel dans sa dernière publication Instagram. L'artiste français devrait également dévoiler un second extrait de son prochain album dans les semaines à venir. Il entamera également une tournée promotionnelle qui devrait nous permettre de le recevoir chez Virgin Radio.