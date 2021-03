Gaëtan Roussel : découvrez le clip de Je me jette à ton cou aux côtés de Daniel Auteuil (VIDEO)

Deux ans après son album solo Trafic, trois ans après Accidentally Yours, aux côtés de Rachida Brakni et quatre ans après Anomalie pour le groupe Louise Attaque, Gaëtan Roussel était de retour il y a quelques mois avec le titre Tu ne savais pas. Alors que son album Est-ce que tu sais ? devrait être dévoilé dans les bacs le 19 mars prochain, le chanteur nous offre Je me jette à ton cou, un nouvel extrait de son prochain opus. Un projet qui a déjà été annoncé sur les réseaux sociaux et qui devrait marquer un véritable retour aux sources pour l'artiste. "Sur le prochain album, je me suis plutôt recentré sur ma guitare et moi. Contrairement au disque d'avant, j'ai tout fait tout seul. J'ai composé et écrit tout seul et après je contacte les musiciens qui amènent leurs histoires à travers leurs instruments (...) Ça me tenait à coeur de revenir à cette idée-là, je l'avais un peu plus fait pour le premier, et j'en avais envie. Le confinement amène à ça" précisait-il au micro de Paul, notre animateur, il y a quelques mois. Un disque qui se voudra donc très "brut" et qui mettra également en lumière des duos avec Alain Souchon et Camélia Jordana. Rien que ça.

Mais pour le moment, c'est avec Je me jette à ton cou que Gaëtan Roussel a décidé de teaser son futur projet. Et pour le clip, c'est au célèbre acteur Daniel Auteuil qu'il a décidé de faire appel pour une balade en Provence. Une sorte de chemin de résurrection durant lequel le chanteur et le comédien tentent de se remettre d'une rupture amoureuse. On vous laisse jeter un coup d'oeil.