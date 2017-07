Gael de 6h à 12h jusqu'au 06 août sur Virgin Radio 

On ne change pas une équipe gagnante ! Après vous avoir réveillé pendant une bonne partie de l'été 2016 sur Virgin Radio, Gael est de retour pour les auditeurs les plus matinaux et les autres. Jusqu'au 6 août, l'animateur est à l'antenne pour animer la tranche horaire de 6h à 12h, du lundi au dimanche. C'est donc avec lui que vous commencerez votre journée au son des tubes pop rock electro mais aussi des infos insolites qu'il distillera par ci par là ! Pour des réveils dans la joie et la bonne humeur avec Gael rendez-vous entre 6h et 12h toute la semaine sur Virgin Radio jusqu'au 6 août 2017.

On se réveille en douceur avec Gael sur #VirginRadio ???? pic.twitter.com/Q6ms2SDGQd — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 18 juillet 2017