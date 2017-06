On l'oublierait presque mais avec sa dernière publicité, ce sont bien des montres que la marque G Shock promeut ! Pour mettre à l'honneur sa devise "Never Give Up" la marque de montre s'est offert deux ambassadeurs de choix. D'un côté le gamer GOTAGA, spécialiste imbattable de Call of Duty et Simon Nogueira, freeruner surnommé Le Roi des toits de Paris. Une aptitude dont ce dernier fait la superbe démonstration dans une publicité audiovisuelle où le premier semble diriger les mouvements du second à travers sa manette. Cela donne une vidéo renversante qu'on vous laisse découvrir sans plus attendre ci-dessous.