Fyre Festival, le festival pour VIP qui tourne au cauchemar !

Les festivals américains n'étant pas assez coûteux, Coachella ne coûte après tout que 400 dollars minimum ( et ce sans compter le logement), il fallait bien inventer un raout musical vraiment cher et permettant à ses participants de se sentir très privilégiés ! Le rappeur Ja Rule et Billy McFarland ont donc eu l'idée de créer le Fyre Festival, un festival de musique se tenant dans un décor paradisiaque ( Les Bahamas) et promu par une flopée de star sur Instagram, Bella Hadid, Emily Ratajkowski et Kendall Jenner y sont allées de leur post. Les pass les moins chers coûtaient 1000 dollars et les package VIP jusqu'à 12 000 dollars. Major Lazer, Blink 812, Skepta , Migos, entre autres, devaient s'y produire. Les participants devaient dormir dans des habitats modernes et eco friendly et déguster des repas préparés par de célèbres chefs. Mais ce qui sur le papier avait tout du rêve s'est vite transformé en cauchemar !

what do you think of this meal that was apparently served at #fyrefestival that ppl paid +12k for @GordonRamsay pic.twitter.com/a0BQVAHmvn — marisa scully (@bussacivga) 28 avril 2017

Avions en retard, aéroports surchargés, problème d'eau courante, tentes miteuses et sandwichs ainsi qu'une annulation de Blink 182, voilà ce qui attendaient en fait les festivaliers ! Avant même que la première note de musique du Fyre Festival ne retentisse, le festival a été annulé. Photos et vidéos ont inondé les réseaux sociaux pour témoigner de la débâcle. Les organisateurs du festival ont proposé aux détenteurs de billet de les rembourser intégralement ou d'obtenir des tickets VIP pour l'édition de l'an prochain. Ils font face à des poursuites judiciaires, menées par un célèbre avocat représentant une centaine de participants, chiffrées à 100 millions de dollars. Mais Ja Rule comme son partenaire nient être responsables du désastre. Quant aux mannequins qui avaient participé à la promotion du festival, elles ont toutes effacé leur post Instagram et certaines se sont même exprimées pour s'excuser de la tournure des événements ! Affaire à suivre...