Frissons assurés pour ce concert virtuel de Billie Eilish (VIDEO)

C'est dans l'intimité de ce qui semble être une bibliothèque totalement désordonnée que Billie Eilish et son frère Finneas nous ont donné rendez-vous. Livres, peluches, babioles en tout genre et vinyles à foison, l'esprit du lieu semble parfaitement correspondre au caractère excentrique et créatif de la star américaine. Invités par la radio NPR Music, les deux artistes se sont donc adonnés à de magnifiques interprétations. On les voit même échanger de place à un moment de la vidéo. Accompagnés d'un synthé et d'une guitare, le frère et la soeur ont notamment revisité les titres Everything I wanted et My future. Une complicité apparente entre ceux qui se définissent eux-mêmes comme les meilleurs amis du monde.

Intitulé le Tiny Desk, le concept a notamment attiré l'attention de plusieurs artistes tels que Alicia Keys, Coldplay ou Norah Jones. Un rendez-vous intimiste que l'interprète de Bad Guy et son frère auront, eux-aussi, réalisé à la perfection. Avec leur reprise solennelle et -quasiment- a cappella de leurs deux morceaux, Billie Eilish et Finneas réussissent l'exploit de nous provoquer des frissons dans tout le corps. Et, croyez-nous, ça n'arrive pas souvent !