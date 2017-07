Friends : Une théorie complotiste avec Starbucks fait surface

Friends est certainement la sitcom la plus culte des années 90, et aujourd’hui encore on ne s’en lasse pas. Le show vieillit bien, et on se marre encore jusqu’aux larmes devant les péripéties des six amis. Il nous arrive encore de réciter les répliques des persos (avouez, vous le faites aussi !) et même si on sait que les chances sont minimes, on rêve de revoir Rachel, Chandler, Monica, Ross, Phoebe et Joey de nouveau sur les écrans, n’importe lequel. Preuve que la série aura marqué à jamais les esprits, plus de dix ans après son arrêt, les fans continuent à développer moultes théories à son sujet. On se souvient par exemple de ce détail d’une scène de Friends qui a fait réagir les internautes, ou encore d’une récente hypothèse expliquant que Phoebe était en réalité une sans-abri droguée. Aujourd’hui c’est une théorie complotiste qui fait surface, Friends aurait été créé dans le but de développer la chaîne de cafés Starbucks.

How's THIS for a conspiracy theory! #Friends #Starbucks

I'm 100% on to you @Starbucks !! ????#ConspiracyTheory #TheTRUTH ???? pic.twitter.com/67cfeLr9JU

— Alex Baker (@alexbakerman) 3 juillet 2017

C’est le présentateur de radio Alex Baker qui aurait découvert que Friends n’était qu’une « folle, étudiée mise en scène pour Starbucks » et un « méticuleusement planifié exercice d’amorçage pour manipuler les comportements humains, afin de les éloigner des pubs et les faire aller au café (comme dans Friends ». Le succès de la série coïnciderait avec le début de l’implantation de Starbucks à l’international. Baker va plus loin encore, et nous fait « remarquer » la ressemblance entre le personnage de Rachel et le logo de Starbucks, ainsi que son nom de famille Green qui veut dire "crier" en allemand, comme crier le nom de la personne lorsque sa commande est prête. Too much vous avez dit ? Par ailleurs, sachez que la comédie musicale Friends arrive, et si Starbucks en devient le partenaire, là on pourra commencer à se poser des questions !