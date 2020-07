Friends : Ross et Rachel étaient-ils VRAIMENT en break ? On a la réponse

C'est probablement LA question qui aura obsédé les fans de la série pendant plus de 20 ans : est-ce que, oui ou non, Ross et Rachel étaient en break ? Si les deux personnages n'ont jamais été d'accord sur la question, il en est de même pour les téléspectateurs. Il faut dire que le couple a littéralement rythmé la série pendant dix ans. On vous remet dans le contexte : Celui qui vivait mal la rupture, saison 3 : Rachel dit à Ross : "peut-être que nous devrions faire une pause..." A partir de là, deux camps s'affrontent : ceux qui considère que le break n'est pas une rupture et ceux qui, comme Ross, le prennent comme une rupture nette et définitive. Après ça, Ross ira se consoler avec une autre... avant que Rachel ne le découvre. Et là, LA, on a eu la rupture définitive.

En Break ?

La bonne nouvelle, c'est que lors d'une interview accordée à Jimmy Fallon, l'acteur David Schwimmer est revenu sur ce qui, au fil des épisodes, est devenu culte : "Les gens sont si passionnément divisés quant à savoir s'ils étaient en pause ou non. Ce n'est même pas une question, ils étaient en pause". Voilà qui est clair. Qui sait, peut-être que le sujet fera (de nouveau) surface lors de la réunion du casting ? Réponse bientôt !