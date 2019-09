Friends qui provoque la colère des New Yorkais, les premières images de Riverdale saison 4... Les infos série de la semaine !

Les séries sont au cœur de notre vie quotidienne, c'est indéniable ! Et comme chez Virgin Radio, on ne voudrait pas que vous ratiez une information importante concernant votre programme préféré, on vous fait un récap' chaque semaine des articles qui vous ont marqué ! A commencer par l'anniversaire de diffusion de Friends, qui prévoit de mettre en place des événements pour fêter ça. Malheureusement, cette idée ne semble pas au goût de tout le monde. On retrouve également les premières images de la saison 4 de Riverdale ainsi que la bande-annonce de la saison 2 de Plan Coeur, qui reviendra dès le 11 octobre prochain sur Netflix. Cliquez sur le titre des articles.