Friends : Quel est le pire épisode de la série culte ? Les fans ont tranché !

C'est LA série culte par excellence : Friends, sitcom américaine qui, même près de dix ans après son ultime épisode continue de fasciner, est de loin le show le plus regardé et consommé à travers le monde - encore plus en 2020, où la pandémie et le confinement nous ont donné envie de revoir des programmes dit "rassurants". Alors que nous attendons avec impatience l'épisode réunion annoncé l'an passé, certains fans se sont mis en tête de lister et de noter l'intégralité des épisodes du show. Ainsi, l'épisode 21 de la saison 4 intitulé "Celui qui envoie l'invitation" ne serait pas aussi bon que les autres...

Sur le site IMDb, les fans ont tranché : avec un score de 7.3 sur 10, l'épisode est considéré comme 'le pire' de la série. L'on y retrouve notamment de nombreux flashbacks (peut-être même trop) alors que Rachel et Ross réfléchissent à leur relation passée. Pourquoi l'épisode a t-il moins séduit que les autres ? Probablement parce qu'il se construit autour de scènes déjà connues du public... rien de nouveau, donc.

Enfin, concernant le meilleur de la série, il faut se replonger dans l'ultime saison du show : The last One, qui montre Ross tout faire pour retenir Rachel, comptabilise un score de 9,7. Pas mal !