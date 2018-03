Friends : Pour Matt LeBlanc (Joey), une réunion serait une mauvaise idée

Même plus de dix ans après l'arrêt de la série, l'engouement autour de Friends est toujours aussi important. En même temps, on a tous grandi avec Joey, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel et Ross. Une réunion ou (soyons-fous) un film, on en a tous rêvé - au point de mettre des cierges ou de supplier les acteurs à genoux. Certains sont pour mais d'autres (comme Matt LeBlanc) sont contre un éventuel retour.

Lors d'une interview accordée au Daily Mail, l'acteur s'est expliqué : "Je ne veux pas le faire. Les gens veulent savoir ce qui leur est arrivé. Mais la série se concentrait sur une simple période de la vie d'une personne : après la fac, avant de s'installer et d'avoir une famille", a t-il expliqué. "Y revenir et revisiter toutes ces années, je ne sais pas ce que cela donnerait. Ils auraient tous évolué alors ça ne serait pas la même chose".

"Franchement, je ne pense pas que les gens veuillent voir un Joey qui passe une coloscopie. C'était bien quand il buvait un café au Perk ou quand il auditionnait. Mais une procédure médicale ne serait pas aussi fun". Sur ce point, il n'a pas tort : on adorait le Joey qui enchaînait les boulots et les filles, on aimait le voir manger des sandwichs plus vite que son ombre. Faut-il vraiment toucher au mythe...? Chacun a son idée. Pour se consoler, on se passe le générique en boucle et même cette version nous fait marrer.