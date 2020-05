Friends : On connaît la nouvelle date de tournage de l'épisode réunion !

On le sait, vous le savez aussi... Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur NBC, Friends devrait enfin avoir droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max (dont la sortie est prévue le 27 mai en France), le projet devait initialement se tourner ces dernières semaines. Seulement voilà, le COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale ont forcé les équipes a repoussé le lancement de ce qui s'annonce comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique, on en enfin de nouvelles informations !

Il y a quelques jours, Bob GreenBlatt, le directeur de HBO Max, s'est confié au magazine Variety sur l'un des projets les plus ambitieux de la plateforme. Il précise notamment qu'il aimerait tourner avant la fin de l'été en avec un vrai public. "Nous pensons qu'il y a une valeur ajoutée à tourner avec des vraies personnes qui réagissent en temps réel aux retrouvailles de six amis et on ne voudrait pas devoir le faire via Internet avec des acteurs qui tournent depuis leur chambre ou leur cuisine." affirme ce dernier. Une décision que l'on comprend parfaitement mais qui dépendra de l'évolution du COVID-19 à travers le monde. Il faudra donc s'armer de patience.