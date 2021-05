Friends : On connaît la chaîne qui diffusera l'épisode réunion en France !

On le sait, vous le savez aussi… Bref, tout le monde est au courant ! Plus de 16 ans après l'arrêt de sa diffusion sur la chaîne américaine NBC, Friends aura enfin droit à un épisode spécial dans lequel les six acteurs principaux se retrouveront. Diffusé sur la nouvelle plateforme HBO Max le 27 mai prochain aux Etats-Unis, le projet devait initialement se tourner ces derniers mois. Seulement voilà, la COVID-19 et le confinement de la majeure partie de la population mondiale avaient forcé les équipes à repousser le lancement de ce qui s'annonce déjà comme l'événement audiovisuel de l'année. Pas de panique, il ne reste plus que quelques jours à patienter !

Concernant sa diffusion en France, les informations demeuraient troubles jusqu'à il y a quelques jours. Toutefois, selon PureMedias.com, c'est sur TF1 et Salto que cela se déroulera. Tandis qu'une version en VF devrait débarquer dans la foulée de sa diffusion sur la plateforme, une soirée spéciale en "prime time" devrait prochainement être annoncée par la première chaîne française. De plus, on sait d'ores et déjà que les voix françaises originales des six personnages principaux ont accepté de faire partie de l'aventure. Une très bonne nouvelle pour les fans de la série qui devraient pouvoir faire un bond dans le temps comme promis depuis plusieurs mois ! Encore un peu de patience, ça arrive bientôt !