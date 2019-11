Friends : Monica et Chandler réunis 15 ans après (PHOTO)

Jeudi 7 novembre 2019, Courteney Cox a surpris ses followers sur Instagram en publiant un selfie capturé au côté de Matthew Perry. "Devinez avec qui j’ai mangé aujourd’hui... JE SAIS! Pourrais-je être plus heureuse? #vraisamis" a balancé l'actrice américaine en légende de sa publication. Près de 15 ans après la fin de la série Friends, les deux comédiens ont profité d’un déjeuner en tête en tête pour montrer à leurs fans que leur amitié est toujours d'actualité. Assez discrets dans les médias, les membres iconiques de la célèbre série se sont affichés de plus en plus régulièrement ces derniers mois (on se souvient du selfie de Rachel il y a quelques semaines). Concernant ce cliché de l'ancien couple phare du programme américain, même leurs anciens acolytes ont tenu à commenter. Jennifer Aniston s'est manifestée en écrivant : “Matty!! Je vous aime les gars” tandis que Lisa Kudrow précisait : “La chance #vousêtesbeaux”.