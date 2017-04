Les blagues de Chandler sont tellement nombreuses et réussies dans Friends que c'est difficile d'en trouver une au-dessus des autres ! Matthew Perry, l'acteur qui incarne le personnage culte en a pourtant une en mémoire. Lors de son passage à Good Morning America sur la chaîne américaine ABC, l'acteur a révélé sa réplique préférée de la part de Chandler, qui a bien failli ne jamais se marier avec Monica dans Friends. Et c'est une blague se moquant de l'intelligence de son meilleur ami Joey qui remporte son vote. Dans le clip vidéo ci-dessous, on peut voir dans la version originale Chandler lui balancer "You have to stop the Q-tip when there is resistance" ("Tu dois arrêter le coton tige quand tu sens qu'il y a un truc qui bloque"). Démonstration.

WATCH: @MatthewPerry talks about 'FRIENDS' and his all-time favorite Chandler Bing one-liner! pic.twitter.com/lEPqAbj1JE — Good Morning America (@GMA) March 30, 2017

Une série que Matthew Perry semble regretter autant que nous. En effet, quand un des présentateurs conclut la séquence en disant que le show lui manque, l'acteur renchérit aussi de son côté. Aurons-nous droit un jour à cette fameuse réunion du casting principal de Friends, parmi ces séries dont on peut revoir les épisodes en boucle ? Difficile à dire. L'année dernière, tous les acteurs sauf Matthew Perry s'étaient réunis pour une soirée hommage à James Burrows, producteur de NBC. Apparemment, ils se sont tous retrouvés depuis pour un dîner a avoué Lisa Kudrow (Phoebe) : "On s'est retrouvés. En privé. Pour un dîner. C'était vraiment drôle ! On s'est vraiment marré. C'était hilarant. On ne pouvait pas s'arrêter de rire". On aurait bien voulu voir ça...