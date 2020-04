Friends : Matt LeBlanc (Joey) dévoile de nouveaux détails sur la sortie de l'épisode spécial !

L'année 2020 aura définitivement été marquée par l'hypothétique retour de Friends sur nos écrans ! On dit hypothétique car même si il a été confirmé par les principaux intéressés, à savoir les six acteurs, aucun autre détail n'a été révélé pour le moment. En effet, outre l'arrivée très remarquée de Jennifer Aniston sur le réseau social Instagram avec un post sur leur retour publié par cette dernière ainsi que par Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Mattew Perry et David Schwimmer, c'est silence radio !

Il y a quelques jours, on apprenait tout de même que la situation de crise sanitaire liée au coronavirus avait forcé les équipes à repousser le tournage de cet épisode spécial. Invité sur le plateau d'une émission américaine, Matt leBlanc a affirmé que "le groupe s’est réuni, sans les instruments" avant d'ajouter que "tous les six nous avons parlé du bon vieux temps". Des propos qui demeurent troubles mais qui s'ajoutent à ceux de The Sun, un journal britannique, qui précise que l'épisode pourrait ne pas être diffusé avant l'année prochaine : "Si les restrictions sur les coronavirus se poursuivent jusqu'en mai et juin, ce qui semble très probable à ce stade, il n'y aura pas d'autre choix que de reporter à l'année prochaine car il s'avère impossible de trouver des dates où ils sont tous libres cette année". Une mauvaise nouvelle pour les fans même si on espère tout de même que cette réunion aura bel et bien lieue.