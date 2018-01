Friends, les théories les plus WTF imaginées sur la série

Ce qui est fantastique avec les séries, c'est que les fans ont toujours à coeur d'élaborer des théories. On l'a vu avec Game of Thrones, avec The Walking Dead ou même avec Stranger Things ou Sherlock. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Friends aussi y a eu droit ! Au programme, le génie qui sommeillerait en Phoebe ou encore l'anxiété de Rachel.

Oui oui, Phoebe pourrait bien être un génie. Du moins, selon certains fans. On s'explique : on ne vous apprend rien, Phoebe a grandi dans la rue après la mort de sa mère. Pourtant, elle a trouvé le moyen d'apprendre à parler plusieurs langues (dont le français). Et visiblement, elle aime élaborer des plans assez compliqués "("Non. Ca, c'est la fin d'un autre plan", dira t-elle un jour à Joey). Et pour les fans, il n'en faut pas plus. D'ailleurs, personne n'a oublié son petit débat avec Ross concernant l'évolution.

The Friends Central Perk couch was reserved for them that's how they always got it THIS IS BRAND NEW INFORMATION pic.twitter.com/VBhfp9SSvc — Katherine (@gleek) 20 janvier 2015

Si vous payez attention aux scènes tournées au Central Perk, alors vous verrez la petite étiquette "Reserved" sur la table. Pour les fans, il est presque évident que Gunther réserve l'endroit à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il est amoureux de Rachel, enfin !

My proposal for how hit 90s TV sitcom Friends should have ended. pic.twitter.com/S7D3j2E3z5 — strnks (@strnks) 24 août 2015

C'est l'une des théories les plus connues concernant la série : et si Phoebe avait tout inventé ? Et si sa vie avec Monica et les autres n'était que le fruit de son imagination pour échapper à la solitude ? Certains vont même plus en loin en expliquant que Phoebe aurait pu se projeter dans les cinq personnalités différentes de Ross, Chandler, Monica, Rachel et Joey.

Si vous êtes fans de séries, alors peut-être que cette idée vous aura traversé l'esprit. En tout cas, pour certains fans, les deux shows se dérouleraient dans le même univers. Comme le souligne le média E! les deux séries se déroulent à New York (jusque là, pas de quoi écrire à la Reine). Or, Friends et Mad About You se déroulerait véritablement dans le même univers. Pourquoi ? Parce que Lisa Kudrow y interprète Ursula (la soeur jumelle de Phoebe). Oh, et dans l'un des épisode, Jamie débarque pour mieux confondre Phoebe avec sa soeur. Théorie vérifiée, donc.

Dans la série, on a deux couples emblématiques : Ross et Rachel d'un côté et Chandler et Monica de l'autre. Mais alors, qu'en est-il de Phoebe et Joey ? Accrochez-vous, certains s'imaginent que les deux amis auraient pu -en fait- être bien plus. Enfin, on dira plutôt "sex friends". Et le plus beau, c'est que la théorie vient de Matt LeBlanc en personne : "Vers la fin, on a imaginé que Phoebe et Joey aurait couché ensemble pendant tout ce temps", a t-il confié à People. Et quelque part, ça aurait pu coller. Du moins, avant l'arrivée de Mike.

Si vous suiviez Perks and Recreation, alors vous savez qui est Ben Wyatt. Le truc, c'est que son nom est cité dans un épisode de Friends, lorsque Monica le donne en exemple. Pour vous situer, Rachel aurait couché avec lui lors de leur premier rendez-vous. S'agit-il de ce Ben Wyatt ? C'est plausible : Rachel aurait eu 29 ans et lui 26 au moment des faits.

Here is what I believe Friends is really about. pic.twitter.com/hziUHAKVVX — Phil Dunne (@lovetherobot) 7 juillet 2017

Après Phoebe, Rachel. Tenez-vous bien, certains fans imaginent que Rachel aurait rêvé toute la série la veille de son mariage avec Barry. Anxieuse à l'idée de se marier, elle aurait "exorciser" toutes ses angoisses.

On ne saura jamais vraiment si ces théories sont vraies. Mais ça vous toujours une bonne excuse pour tout revoir !