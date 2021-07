Friends : Les fans ont tranché, voici le pire épisode de la série

S'il y a une sitcom qui a marqué l'histoire de la télé, c'est bien celle-ci : Friends, qui dépeint les aventures de six amis New-yorkais, s'est fait une place de choix dans le coeur des aficionados de séries. En 2004, après 10 ans de bons et loyaux services, le show a tiré sa révérence, nous laissant de nombreuses références et scènes cultes. Mais comme dans toutes les séries, Friends aussi a eu quelques ratés ! Le site Looper a notamment demandé aux fans de classer les épisodes : avec plus de 28% des voix sur plus de 600 votants, c'est l'épisode 4 de la saison 9 (The One With the Sharks) qui a été élu comme le plus nul toutes saisons confondues... on vous explique.

The One With The Sharks

Si la saison 9 n'est absolument pas la favorite des fans, cet épisode est donc celui qui, visiblement, n'a pas fait l'unanimité. Pour rappel, dans The One With the Sharks, Chandler (qui a été muté pour son travail) est à Tulsa. Monica, voulant faire une surprise à son mari, décide de le retrouver à l'improviste... sauf que lorsqu'elle ouvre la porte de la chambre, c'est pour mieux découvrir son mari en pleine session détente... devant Les Dents de la Mer ! La raison ? Chandler a changé de chaîne, réalisant qu'il se faisait surprendre. Sauf que ça, Monica ne le sait pas. Voilà comment la jeune femme se retrouve à louer un documentaire sur les requins pour satisfaire son mari.

On ne va pas se mentir, Friends nous a offert de meilleurs épisodes - comme la réunion, par exemple !