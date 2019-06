Friends : La série pourrait être de retour en 2020 

C'est l'une des rumeurs les plus récurrentes concernant un programme audiovisuel : le retour de Friends ! Et avec les nombreux remake de série qui fleurissent en ce moment, il paraissait logique que l'un des programmes les plus iconiques des années 90 ait, lui-aussi, droit à son retour en force. Une nouvelle qui en est encore à l'étape d'hypothèse mais qui a toutefois été fortement relancée par Jennifer Aniston, alias Rachel Green la star du programme, lors de sa venue dans l'émission de Ellen DeGeneres. On regarde.

Interrogée par la célèbre animatrice lors de sa venue sur le fameux show, Jennifer Aniston n'a pas hésité a dire qu'elle était partante pour une réunion de Friends. Il semblerait donc bien que Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross puissent revenir dès l'année prochaine sur nos écrans. Et, selon certaines sources, ce n'est autre que sur la nouvelle plateforme en ligne de Warner qu'ils pourraient faire leur grand retour. Une nouvelle qui a déjà enflammé toute la toile. Affaire à suivre !