Friends : La scène coupée qui annonçait le couple de Chandler et Monica

En 2004, Friends s'achevait après près de 10 ans de bons et loyaux services. Alors que le couple formé par Ross et Rachel a rythmé de nombreuses saisons, celui de Chandler et Monica, lui, nous semblait fluide et paisible - presque comme une évidence. Et justement, une scène coupée de la quatrième saison nous montre que finalement, l'idée de les mettre ensemble germait depuis un petit moment. La preuve en images :

Retour à l'épisode 23 de la saison 4 (The One with Ross's Wedding part 1) - juste avant le départ de la petite bande à Londres pour le mariage de Ross. Dans leur appartement, Chandler se plaint à Joey de la durée du vol qui les attend pour atteindre l'Angleterre : "Six heures jusqu'à Londres, ça fait beaucoup de temps passé avec Monica !"

Observateur, Joey remarque que Chandler tient une boîte de préservatifs (et, on le rappelle, Monica et Chandler couchent ensemble pour la première fois à Londres). Les images n'apparaissent pas dans l'épisode mais maintenant que la série a tiré sa révérence, on les regarde différemment !