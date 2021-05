Friends, la réunion : 3 choses à retenir de l'ultime épisode

Attention, spoilers !

C'est probablement l'évènement de ce mois de mai : après des mois d'attente, la fameuse Réunion de Friends est disponible ! Les américains peuvent la découvrir sur HBO Max tandis qu'en France, il suffit de se ruer sur Salto. Entre secrets de tournage et anecdotes, voici ce qu'il ne fallait pas manquer :

Attirance entre Jennifer Aniston et David Schwimmer

Leur couple a fait rêver les fans dans les série et visiblement, la réalité n'était pas bien loin ! Au cours du tournage de la toute première saison, Jennifer Aniston et David Schwimmer auraient - comme leurs personnages- ressenti une certaine attirance l'un pour l'autre. 'Ce serait vraiment nul si la première fois qu'on s'embrasse ce soit diffusé sur une grande chaîne TV', aurait ainsi dit l'actrice à sa co-star. "Et comme on pouvait s'y attendre", poursuivent-ils, "notre premier baiser était au Central Perk. On a fait passer l'amour qu'on avait l'un pour l'autre à travers Ross et Rachel."

L'angoisse de Matthew Perry

Jouer devant un public chaque jour peut être source d'angoisse. En tout cas, pour Matthew Perry, cela ne fut pas si simple : "J''avais l'impression que j'allais mourir si le public ne riait pas", confie l'acteur. "C'est malsain, je sais, mais si le public ne riait pas, je me mettais à transpirer, j'avais des convulsions... Si j'obtenais pas les rires prévus, je paniquais".

Que sont-ils devenus ?

Pour les fans, cet ultime épisode était aussi (et surtout) une façon de savoir ce qu'il est arrivé aux personnages cultes : évidemment, les acteurs se sont laissés aller à imaginer l'avenir de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Ross et Phoebe : pour Jennifer Aniston, Rachel est mariée à Ross : ce dernier est toujours paléontologue et ils ont d'autres enfants. Courteney Cox, elle, imagine que même si les jumeaux sont grands, Monica est toujours très investie dans la vie de l'école. Evidemment, Chandler et elle sont toujours mariés. De son côté, Lisa Kudrow imagine Phoebe mariée à Mike dans le Connecticut, luttant pour l'acceptation des enfants différents. De son côté, Matt LeBlanc est persuadé que Joey a ouvert une sandwicherie à Venice Beach.

Et vous, quel avenir imaginez-vous pour les personnages ?