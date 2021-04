Friends : la réunion tant attendue a (enfin) été tournée !

Depuis plus d'un an, les fans de la sitcom attendent ce moment : reportée en raison de la crise sanitaire qui sévit actuellement, la réunion tant attendue du casting de Friends vient tout juste d'être tournée.

"C’est terminé! Est-ce qu'on pourrait ÊTRE PLUS impatients? Friends: The Reunion arrive bientôt sur HBO Max", indique la légende, qui accompagne une photo montrant un écriteau lumineux qui indique "Friends - The Reunion", a t-on pu lire ce week-end sur le compte Instagram de la série. Pour rappel, les membres originaux du casting (à savoir, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow et David Schwimmer) se sont retrouvés, le temps d'un épisode spécial pour HBO Max.

Les acteurs ont ainsi retrouvé les studios (mais aussi les décors) d'origine. Au programme, non pas un épisode mais plutôt une conversation qui, on l'espère reviendra sur les moments les plus cultes du show. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été annoncée... il faudra ainsi faire preuve de patience !