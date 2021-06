Friends : La réunion sera diffusée sur TF1 le...

Avis à tous ceux qui veulent voir la fameuse réunion de Friends ! L'épisode sera diffusé sur TF1 courant juin.

Le 27 mai dernier, HBO Max (mais aussi la plateforme Salto) dévoilai(en)t la mythique réunion du casting de Friends : plus de 20 ans après l'arrêt de la série culte, les interprètes de Ross, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Monica se sont retrouvés pour mieux évoquer leurs plus beaux souvenirs de tournages (mais aussi quelques petites anecdotes). Mais, ce n'est pas tout : cet épisode d'1h40 fut aussi l'occasion de voir Lady Gaga chanter Smelly Cat avec Lisa Kudrow. Mais, trêve de spoilers : la bonne nouvelle pour les fans français du show, c'est que la réunion sera diffusée sur TF1 le 24 juin prochain en prime time. Petit bonus, les 10 épisodes les plus cultes seront diffusés à la suite, à 23h15.

