"OH. MY.GOD ", comme dirait Janice. Après plus de dix ans, une mini réunion du casting et un festival qui a fait des heureux à Londres, Friends est enfin de retour mais pas comme vous le pensez. Dès cette année, la série culte fera l'objet d'une comédie musicale. Evidemment, il faudra se rendre à New York pour la voir. Pour rappel, ce projet suit de près une autre comédie musicale (non officielle cette fois) qui se tenait à Chicago. En ce qui concerne ce nouveau projet, c'est Bob et Tobly McSmith qui se mettront à l'écriture. Et bonne nouvelle, la première est prévue pour l'automne 2017.

Si vraiment, vous avez peur du résultat (et on peut le comprendre : s'attaquer à une série aussi culte que Friends peut être à double tranchant), vous ne devriez pas être dépaysés. Au programme de Friends ! The Musical, des chansons qui devraient vous rappeler des souvenirs comme The One Where We Make A Million Dollars An Episode’, ‘The Only Coffee Shop in New York’, ‘Oh. My God. It’s Janice ! ’ et ‘We Were On A Break’ - on a déjà hâte. Et puisqu'on parle de Broadway, notez que Brendon Urie de Panic ! at the Disco a officiellement intégré le casting de Kinky Boots . Avouez, il y a de quoi prendre un billet !