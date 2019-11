Friends : Jennifer Aniston tease un éventuel projet avec les acteurs de la série

Un retour de Friends ? On en rêverait tous. Mais Jennifer Aniston l'avoue la première, repartir pourrait tuer le show culte qui, après 10 saisons a su se terminer sans se perdre. Lorsque Jennifer Aniston a rejoint Instagram il y a quelques semaines, l'actrice n'a pas manqué de choisir son premier post : on vous le donne dans le mille, c'est en postant une photo du casting (au complet) qu'elle a provoqué l'engouement. A partir de là, les fans se sont emballés, priant pour un retour de Friends. Oui mais, le discours reste le même. Quoique...

Le retour du casting

"Vous savez quoi, je le ferais. Les filles le feraient. Et les garçons le feraient, je suis sûre. J’en rêve. C’est vraiment le travail le plus génial que j’ai eu", a déclaré l'actrice sur le plateau d'Ellen Degeneres. Mais, elle reste catégorique : "Ça ruinerait la série". Mais que les fans se rassurent, quelque chose serait bel et bien en préparation : "Écoutez, nous adorerions qu'il y ait quelque chose. Mais nous ne savons pas ce que cela pourrait être. Donc nous essayons de voir. Nous travaillons sur quelque chose", a t-elle avoué. Oui mais, sur quoi travaillent-ils ? Un film ? Jennifer Aniston ne s'est pas exprimée : "Je ne sais pas encore. Je ne veux pas donner de faux espoirs"...

Retrouverons-nous l'équipe de Friends au complet un jour ? On l'espère !