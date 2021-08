Friends : Jennifer Aniston (Rachel) et David Schwimmer (Ross) en couple ? La rumeur qui a affolé la toile cette semaine 

On y a presque cru. Pendant quelques jours, la toile a pensé que, peut-être, la réalité avait dépassé la fiction.

Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple ? Les fans de la série culte Friends auraient pu en rêver. Lors de la réunion diffusée en juin dernier, les deux acteurs ont avoué leur attirance mutuelle à l'époque du tournage - ce qui contribuera pleinement à leur alchimie à l'écran : "Et c'était mutuel. On avait tous les deux un gros béguin pour l'autre, mais ça ne s'est jamais réalisé. L'un d'entre nous était toujours en couple et nous n'avons jamais franchi cette ligne", expliquait ainsi l'acteur lors de l'épisode spécial.

Alors que la toile s'est prise de passion pour le couple "Bennifer" (Ben Affleck et Jennifer Lopez) après une séparation de plus de 20 ans, tous les regards se sont tournée sur Jennifer Aniston et David Schwimmer : "Après les retrouvailles (NDLR: les acteurs se sont tous réunis fin mai pour un épisode exceptionnel), il a clairement semblé que repenser au passé avait réveillé certains sentiments chez tous les deux", explique une source à Closer. "L'alchimie, qu'ils ont toujours dû cacher, était toujours là. Immédiatement après le tournage, ils ont commencé à s'envoyer des messages et le mois dernier, David a quitté sa maison de New York pour Los Angeles, afin de rejoindre Jennifer", aurait confié une source (selon Closer).

La réalité a t-elle dépassé la fiction ? Un nouveau couple s'est-il formé pour mieux faire trembler Hollywood ? Malheureusement... non. "Les articles sur une romance entre Jen et David sont faux", a commenté l'agent de l'acteur auprès de Buzzfeed.

Ca aurait été beau... mais pour se consoler, on peut toujours se dire que Ross et Rachel ont fini ensemble...